Der kalte Rauch liegt noch immer in der Luft und setzt sich in Kleidung und Haaren fest. Am Morgen nach dem Großbrand in Zechlinerhütte ist es still vor Ort. Wo am Mittwoch, 24. November, 57 Feuerwehrleute im Einsatz waren, ist am nasskalten Tag danach kaum jemand auf der Straße. Nur an einem wei...