Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr den Dienstwagen von Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) angezündet. Der Wagen stand auf dem Privatgrundstück des Politikers, der sich am 8. November zur Wiederwahl stellt. Golde geht von einer gezielten Tat aus und zeigt sich erschüttert.

Erster Löschversuch von Golde und einer Zeugin

Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach wurde das Feuer gegen 19.30 Uhr von einer Zeugin im Wohngebiet Seeufer in Neuruppin entdeckt. Der Hybrid-Volvo von Jens-Peter Golde brannte am Reifen. „Zusammen mit dem Nutzer wurde ein erster Löschversuch unternommen“, so Feierbach. „Wir ermitteln wegen möglicher Brandstiftung.“

Golde ist überzeugt von Brandstiftung

Dass es Brandstiftung war, da ist Jens-Peter Golde sicher. „Auf dem Reifen befand sich ein Brandbeschleuniger“, sagte er. Mit Verbalattacken in den sozialen Netzwerken könne er inzwischen umgehen. „Aber das hier ist eine ganz andere Sache. Das lässt einen nicht kalt.“ Er hofft, dass der Volvo kein wirtschaftlicher Totalschaden ist und muss nun abwarten, was die Versicherung sagt. „Wer aber denkt, dass ich jetzt aufgebe, dem sage ich: Jetzt erst recht!“

Brandanschlag scheint gezielt gewesen zu sein

Golde geht nicht davon aus, dass der Brandanschlag Teil einer Serie ist, auch wenn die Polizei in diese Richtung ermittelt. Vor Kurzem ging ein Wohnmobil nur wenige Hundert Meter weiter in Flammen auf. Da dieser Brand aber in öffentlichem Raum stattfand, sieht der Bürgermeister die Lage in seinem Fall etwas anders.

Derweil melden sich auch andere Bürgermeister-Kandidaten zu Wort und verurteilen die Tat: Nico Ruhle (SPD) bezeichnet die Brandstiftung in sozialen Netzwerken als feige und in höchstem Maße gefährlich für Leib und Leben.