Der Weg zu ganz schnellem Internet führt in Ostprignitz-Ruppin derzeit entweder über den heimischen Briefkasten oder über die Webseite des Landkreises. Letzteres ist aber um einiges unkomplizierter. Denn auf der Webseite, ganz unten rechts, findet sich der unauffällige Punkt „Beauftragung Breitbandausbau“. Und der läuft derzeit in vielen Orten in OPR. Kunden können sich nur für kurze Zeit kostenlos an Glasfasernetz anschließen lassen....