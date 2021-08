Der Traumberuf der brandenburgischen Linken-Landesvorsitzenden Anja Mayer war nicht der einer Politikerin. Als sie in Bayern aufwuchs, war es immer ihr Wunsch, Arzthelferin zu werden. Sie erfüllte ihn sich. Die Arbeit in diesem Bereich hat die manchmal verborgenen Schwachstellen des deutschen Gesundheitssystems offenbart, was auch ein Grund war, warum Anja Mayer schließlich in die Politik gegangen ist. Nun möchte sie für den Wahlkreis 56, zu ...