Anfang Dezember hat die Neuruppiner Stadtverwaltung den bisherigen Unterstand für Wartende in Gühlen-Glienicke ohne Absprache mit dem Ortsbeirat abgebaut und an anderer Stelle neu errichtet. Ortsvorsteher Michael Peter kritisierte das bei der letzten Sitzung der Stadtverordneten in diesem Jahr. © Foto: Foto: privat