Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung von Ostprignitz-Ruppin am Donnerstag für den Landkreis vermeldet. Betroffen ist davon unter anderem der Hort Kleeblatt, der deswegen am Donnerstag geschlossen blieb. Eine weitere Neuinfektion ist bei einer Person nachgewiesen worden, die am Wochenende Gast bei der Rhinparty in Alt Ruppin war.