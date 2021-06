Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bleibt auch den zweiten Tag in Folge coronafrei: Der Inzidenzwert liegt laut Gesundheitsamt weiterhin bei 0,0, denn auch am Dienstag, 29. Juni, kamen keine neuen Corona-Infektionen in OPR hinzu. Wegen der entspannten Lage befürchtet Landrat Ralf Reinhardt eine gewis...