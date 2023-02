Landrat Ralf Reinhardt (Dritter von rechts) und DRK-Kreisverbandschef Thomas Bruns (Dritter von links) beendeten am Freitag die Impfkampagne des Landkreises offiziell. 130.000 Vakzine wurden verabreicht. Ein besonderer Dank ging an die vielen freiwilligen Helfer. Was geschieht aber nun mit dem Impfbus? © Foto: Thomas Pilz