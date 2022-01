Montagabend, kurz vor 19 Uhr in Neuruppin. Die Auslagen in den Geschäften entlang der Karl-Marx-Straße sind nur zum Teil erleuchtet. Dennoch stehen vor fast jedem Schaufenster kleinere Grüppchen – mal zwei, mal fünf oder mehr Leute. In wenigen Minuten beginnt wieder einmal ein Corona-Spazier...