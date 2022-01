Die Impfangebote in Ostprignitz-Ruppin werden wegen der aktuell geringen Nachfrage etwas zurückgefahren wie Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Donnerstag berichtete. Geleitet wird das Zentrum von Jörg Blumenthal (rechts), der auch acht Monate lang das Impfzentrum in Kyritz im vorigen Jahr geleitet hatte. © Foto: Siegmar Trenkler