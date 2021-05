Die Gesamtzahl aller bekannten Infektionen mit dem Coronavirus in Ostprignitz-Ruppin ist am Freitag auf 4246 gestiegen. Zwar gab es neue Fälle – unter anderem in einer Kita im Kreis. Die Zahl der Genesenen stieg aber weitaus stärker. Die Inzidenz ist den zweiten Tag in Folge gestiegen – aber n...