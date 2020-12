Der Ostprignitz-Ruppiner Kreistag wird am Montag zu einer Sondersitzung in der Sporthalle in Kyritz zusammenkommen. Dass die Sitzung als Präsenzveranstaltung trotz steigender Corona-Zahlen stattfinden wird, darauf haben sich die Fraktionsvorsitzenden im Ältestenrat mehrheitlich verständigt, so di...