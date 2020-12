Das Gesundheitsamt in Neuruppin hat am Dienstag für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin 21 neue Corona-Fälle gemeldet, nachdem am Montag keine Neuinfektion bekannt wurde. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis insgesamt 560 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert.

Neun Corona-Fälle liegen in OPR im Krankenhaus

„418 davon sind inzwischen genesen, eine Person ist verstorben“, berichtet der stellvertretende Landkreis-Sprecher Manuel Krane. „Die Zahl der aktiven Fälle beträgt damit 141.“ Neun Covid-19-Patienten werden derzeit stationär behandelt, davon eine intensivmedizinisch. „Diese Person wird auch beatmet“, so Krane. Die Sieben-Tages-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin lag am Dienstagmorgen nach Angaben des Landes bei 60,69.

Schüler, Lehrer und Hort-Mitarbeiter in Wusterhausen in Quarantäne

Bei den am Dienstag vermeldeten Corona-Neuinfektionen besteht in einem Fall eine Verbindung zur Astrid-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen. „Hier sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen eins, zwei, vier und fünf von häuslicher Isolation betroffen ebenso wie zwei Lehrkräfte und zwei Hort-Mitarbeiterinnen“, berichtet der stellvertretende Landkreis-Sprecher.

Mitarbeiter der Ruppiner Kliniken in Neuruppin mit Corona infiziert

Ein weiterer Corona-Fall betrifft eine Beschäftigte der Ruppiner Kliniken in Neuruppin. „Hier sind zwei Mitarbeiter von häuslicher Isolation betroffen“, so Krane. Bei insgesamt sieben Personen konnte ein Infektionsgeschehen im Amt Temnitz ausgemacht werden. „Es handelt sich um private Kontakte einer positiv getesteten Person aus dem Amt Temnitz“, erklärt der Vize-Sprecher des Kreises.

Die meisten Corona-Fälle in Neuruppin

Auf den Landkreis verteilen sich die aktiven Corona-Fälle wie folgt: In Neuruppin waren es am Dienstag 53. Im Amt Temnitz und in Neustadt jeweils 16 sowie in Fehrbellin 14. In Rheinsberg gibt es elf aktive Corona-Fälle, in Kyritz neun, in Wittstock sieben und in Wusterhausen, Lindow sowie Heiligengrabe jeweils fünf.