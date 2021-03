Nachdem das Gesundheitsamt in Neuruppin bereits am Freitag 16 neue Corona-Fälle gemeldet hatte, wobei unter anderem ein Schüler des Gymnasiums in Kyritz positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gab es auch am Wochenende wieder mehrere Neuinfektionen.

Elf Covid-19-Patienten in den Kliniken i...