Der Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD), begrüßt ausdrücklich die Änderungen der Verordnung bei den Corona-Schutzimpfungen. So wurden am Mittwoch Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und als Lehrkräfte in Grundschulen tätig sind...