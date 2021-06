Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte am 8. Juni eine spontane Impfaktion auf dem Schulplatz am Alten Gymnasium in Neuruppin organisiert. Jeweils 160 Impfdosen der Vakzine von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson standen zur Verfügung und konnten ohne Priorisierung an alle Erwachsenen verimpft we...