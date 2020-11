In den Ruppiner Kliniken in Neuruppin sollen zwei polnische Covid-19-Patienten intensivmedizinisch versorgt werden, weil im Nachbarland die Krankenhäuser inzwischen an ihre Belastungsgrenze gelangen. Das bestätigte auf RA-Nachfrage Klinik-Sprecherin Verena Clasen. „Ja, dazu haben sich die Ruppin...