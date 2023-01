Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der in einem Elektrofachgeschäft in Neuruppin einen Laptop der Marke Apple MacBook Pro gestohlen hat. Bei dem Diebstahl wurde der Mann jedoch von der Überwachungskamera des Marktes gefilmt. Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach ihm.

Der Gesuchte betrat am 28. Juni 2022 gegen 18 Uhr das Geschäft in der Neustädter Straße in Neuruppin . Dort schnappte er sich das Apple MacBook Pro und verließ damit den Laden.