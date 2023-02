Dass die Straßenbeleuchtung in Fehrbellin und den Ortsteilen nachts nicht mehr in Betrieb ist, ängstigt zahlreiche Bürger. In den sozialen Medien spiegelt sich das wider. Eine rege Diskussion hat eingesetzt, Videos von Überwachungskameras wurden veröffentlicht. Angeblich zeigen sie Verdächtige...