Auf Veranstaltungen in Neuruppin war Marlon Zahl fest immer mit seinem Cocktail-Wagen vor Ort und ist daher als Barkeeper bekannt. „Ich shake schon eine Weile“, sagt er. „Durch Corona gab es ja nicht viele Events. Und Bubble Tea hatte bereits vor 15 Jahren einen Boom – das mit dem Laden in der Innenstadt von Neuruppin ist ein Versuch“, erklärt er. Im Oktober habe der Umbau begonnen, am 4. Februar konnte der „Bubble Express“ in der Bilderbogenpassage am Schulplatz eröffnen. Der kunterbunte Laden mit vielen Lichterketten erinnert an eine Discothek. Von ihm angezogen fühlen sich am Tag der Eröffnung sowohl Jugendliche als auch Erwachsene. Die Neuruppiner bleiben stehen, schauen neugierig ins Fenster oder gehen gleich in den Laden. „Ich habe schon auf die Eröffnung gewartet“, sagt eine Kundin.

Stärkekugeln – so ähnlich wie Spaghetti

Bubble Tea, auch unter dem Namen Boba Boba bekannt, kommt ursprünglich aus Taiwan und wurde dort in den 1980-ziger Jahren erfunden. Basis des Getränks ist ein grüner oder schwarzem Tee, der auch mit Milch oder Dosenmilch versetzt sein kann.

Dem Tee sind Kügelchen aus Stärke zugesetzt. In der traditionellen Zubereitung sind es Tapioka-Kugeln. „Das sind Stärkekugeln, die für 25 Minuten gekocht und mit Wasser abgespült werden, so ähnlich wie Spaghetti. Sie kommen in den Tee, dem außerdem Sirup hinzugegeben wird“, weiß er. Durch einen breiten Trinkhalm werden die Kugeln mit dem Getränk aufgesogen. „Tapioka ist allerdings auch nach dem Kochen noch steinhart und bei Kindern besteht die Gefahr, dass sie die Kugeln verschlucken so ungünstig verschlucken, dass Erstickungsgefahr besteht,“ meint Zahl. Er habe das ausprobiert, sei aber nicht überzeugt gewesen.