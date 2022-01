Den Stromspar-Check gibt es in Ostprignitz-Ruppin seit elf Jahren. In Neuruppin, Kyritz und Wittstock beraten die Stromsparhelferinnen und -helfer von Esta Ruppin Menschen mit geringem Einkommen kostenlos zur konkreten Stromersparnis in ihrem Haushalt. Gefördert wird die Initiative vom Bundesverban...