In Lindow stand in den frühen Morgenstunden des 3.Oktober ein Bungalow in Flammen. Bei Eintreffen der Lösch- und Rettungskräfte brannte er bereits vollständig.

Da keine Gefahr für Personen oder andere Gebäude bestand, ließ die Feuerwehr den Bungalow kontrolliert abbrennen.

Brandursache noch unklar

Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind zur Zeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.