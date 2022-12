Als Daniel Jacobi im Mai 2021 mit seiner Familie in sein neues Eigenheim in Heimland bei Luhme zog, trat er umgehend dem Förderverein der dortigen Feuerwehreinheit bei. Im Juni dieses Jahres entschloss er sich, in den aktiven Dienst zu treten und beantragte seine Mitgliedschaft. „Ich dachte zu de...