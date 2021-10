In der Debatte um die Schließung von drei Selbstbedienungs-Standorten der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ist am Donnerstagabend im Kreistag ein Kompromiss gefunden worden. Zuvor hatte es eine lange Diskussion gegeben, an deren Ende ein Kompromiss gefunden wurde.

Sparkasse macht mit Standorten Verluse

D...