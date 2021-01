Partys in ungestörter Atmosphäre anbieten zu können, von denen sich niemand gestört fühlen kann, – das war es, was den Neuruppiner Veranstalter Christian Juhre vor Jahren auf den ehemaligen Militärflugplatz in den Hangar 312 gelockt hat. Beflügelt worden war er zuvor von den Erfolgen mit der Flimmerstunde und dem Neuen Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt, mit denen ihm das gelungen war, was das Stadtmarketing der Stadt nie geschafft hat – die Innenstadt zu beleben. Der Hangar sollte das nächste Kapitel dieser Geschichte werden. Doch schnell wurde klar, dass das Bauamt des Kreises nicht mitspielen würde.

Event-Angebote mit Mindestabstand

Die Silvesterparty 2018 musste ausfallen. Im Nachgang konnte Juhre aber nachweisen, dass längst alle Auflagen erfüllt worden waren, und seitdem konnte er regelmäßig Veranstaltungen im Hangar 312 ausrichten. Das lief gut – bis zur Corona-Zeit. Im Sommer nutzte Juhre die bestehenden Möglichkeiten, um vor allem draußen Angebote zu schaffen, bei denen der Mindestabstand eingehalten werden konnte.

Das Oktoberfest sollte einer der Höhepunkte des ansonsten an Veranstaltungen mageren Jahres sein. Doch wenige Tage vor dem geplanten Termin untersagte der Kreis die Nutzung des zweiten Hangars, der die Nummer 313 hat. Diesen hatte Juhre als Lager erworben und wollte ihn für die Feier, für die auch extra ein großes Zelt aufgebaut worden war, als überdachte Bühne für die Band nutzen.

Umfangreiches Hygienekonzept für Oktoberfest erarbeitet

Haarklein war all das geplant und im Hygienekonzept festgehalten worden. Gelesen worden sei das aber nie. „Wir hatten alles bedacht“, sagte Juhre – bis hin zum Luftaustausch, reservierten Plätzen, der Registrierung der Gäste und vieles mehr. „Der Kreis hat keine rechtliche Handhabe im Infektionsschutz-Gesetz gefunden, uns die Veranstaltung zu untersagen.“

Dann kamen in den Tagen vor dem Fest plötzlich mehrere Abordnungen der Kreises: darunter vom Bauamt, dem Gesundheitsamt und dem Amt für Lebensmittelhygiene. „Die Mitarbeiter wussten zum Teil gar nicht, was sie bei uns machen sollten“, erinnert sich Juhre. „Das war eine konzertierte Aktion, um das Haar in der Suppe zu finden – egal auf welchem Rechtsgebiet.“ Das sei ihm wenige Tage später klargeworden. „Uns wurden erdrückende Auflagen gemacht. Die hätten wir gar nicht umsetzen können. Und der Hangar wurde gesperrt“, berichtet der Veranstalter. Derweil warte er noch immer darauf, dass sein Bauantrag für den zweiten Hangar genehmigt werde, der die Diskussion langfristig überflüssig machen würde.

Für Juhre ist inzwischen klar, was damit bezweckt werden soll: Sein Hangar werde als Exempel verwendet. Denn obwohl die Bauten seit dem Abzug der russischen Truppen im Jahr 1993 durch verschiedene Hände gegangen sind und teilweise schon kurz danach begonnen wurde, diese auch gewerblich zu nutzen, hätten immer Bauanträge gestellt werden müssen. Selbst in der Kreisverwaltung ist aber bekannt, dass das nur für wenige Fälle getan wurde – wenn überhaupt. Juhre glaubt daher, dass der Kreis ihn stellvertretend für alle anderen baurechtlich in die Enge treiben möchte. Dabei hatte der Kreis selbst erst vor einiger Zeit erklärt, dass so ein Vorgehen für eine gerichtliche Niederlage der Behörde sorgen könnte.

Juhres Anwalt Gerd Schnittcher verweist auf Gerichtsurteile, die der Kreis ignoriere

Das ist auch der größte Kritikpunkt des Anwalts Gerd Schnittcher, den sich Juhre als Rechtsbeistand für die Auseinandersetzung mit dem Kreis geholt hat. „Grundsätzlich ist es so, dass man bei den Hangars eine Neunutzung erwirken muss, bevor man sie nutzen darf. Es gab aber seit 1993 keine Überprüfung durch den Kreis“, sagt Schnittcher. Er glaubt, dass dieses Versäumnis nun mit dem exemplarischen Rechtsstreit mit Juhre nachgeholt werden soll. Allerdings gebe es Urteile von Oberverwaltungsgerichten, die klar besagen, dass so nicht vorgegangen werden dürfe.

Konzept muss Zeitrahmen vorgeben

„Wenn es eine Vielzahl von baurechtswidrigen Zuständen in einem Gebiet gibt, dürfen nicht einzelne Fälle exemplarisch verfolgt werden“, erklärt Schnittcher. Somit müsse sich die Behörde bemühen, die Gesamtsituation zu bereinigen. „Es muss ein Konzept erarbeitet werden, wie die Bereinigung des Gesamtproblems erfolgen kann. Dazu gehört eine detaillierte Bestandsaufnahme des Zustands. In dem Konzept muss auch ein Zeitrahmen festgelegt werden“, berichtet Schnittcher.

Doch von so einem Zeitrahmen ist man in der Kreisverwaltung weit entfernt. Dass ein Konzept erarbeitet werde, hatte Behördenleiterin Jana Kolterjahn zuletzt Ende November in dieser Zeitung erklärt. Einen zeitlichen Rahmen können sie aber nicht nennen. Seitdem hat sich an dem Konzept aber nichts getan, wie die Kreisverwaltung in der vorigen Woche bestätigte. Zwei Mitarbeiter würden im Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung und der Telefonhotline aushelfen. Hinzu kämen Krankheitsfälle und ein weiterer Punkt: „Das Konzept für den Flugplatz steht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Zuerst befassen wir uns mit dem Campingplatz in Wusterhausen. Dann kommt der Flugplatz dran.“ In ein oder zwei Monaten seien dann überhaupt erst Aussagen dazu möglich, wann mit dem Konzept zu rechnen ist.

Juhre wartet derweil noch immer auf eine Antwort des Kreises, nachdem ihm die Nutzung des zweiten Hangars untersagt wurde. Zuletzt war der Veranstalter lediglich darauf hingewiesen worden, dass er seinen Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung zurückziehen solle, da gegen ihn entschieden werden müsse, was weitere finanzielle Kosten nach sich ziehen würde, berichtet Juhre. In seinen Augen ist das ein weiterer Beweis dafür, dass die Behörde ihn als Ziel auserkoren habe. Doch aufgeben will er trotzdem nicht.