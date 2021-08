Viel oder eher wenig? Die entscheidende Frage war eine andere beim dritten Versteigerungstheater „Ein gewisses Quantum Mumpitz“ am 28. August im Alten Gymnasium in Neuruppin. Sie lautete „Spaß oder Trübsal?“ Der Zeiger des imaginären Gaudi-Messinstruments bewegte sich dabei stark in Richt...