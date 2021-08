Die aktuelle Sonderausstellung des Brandenburg-Preußen Museums in Wustrau widmet sich der Frage, wie sich die Industrialisierung in Preußen in den Kinderzimmern niederschlug. Nun ist das Buch zur der Schau veröffentlicht worden. Es zeigt auf mehr als 250 Seiten sehr umfangreich auf, wie weitreichend sich der technische Fortschritt auf das gesellschaftliche Leben im 19. Jahrhundert auswirkte, und wie sich diese Veränderungen im Spielzeug jener...