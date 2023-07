Ein gewalttätiger Vorfall hat am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr für Aufsehen in der Gerhardt-Hauptmann-Straße in Neuruppin gesorgt. Ein 33-Jähriger geriet in eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einem Polizisten während einer Durchsuchung. Der Mann hatte zuvor gemeinsam mit einem 39-jährigen Freund Alkohol auf dem Außenmobiliar einer Bäckerei konsumiert.

Nachdem eine Mitarbeiterin der Bäckerei die Männer angesprochen hatte, wurden diese ausfallend und beleidigten die Frau. Da aufgrund des erheblichen Alkoholkonsums eine Gefahr für weitere Gäste der Bäckerei ausgeschlossen werden konnte, entschied das Personal, die Polizei hinzuzuziehen, um die Situation zu klären und weitere Eskalationen zu verhindern.

33-Jähriger will Polizisten ins Gesicht schlagen

Als die herbeigerufenen Polizisten den 33-jährigen Deutschen nach einem Ausweis durchsuchen wollten, entfachte sich plötzlich eine gewalttätige Konfrontation. Der Mann holte zum Schlag aus, doch dank des sofortigen Eingreifens der Beamten konnte er überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

Zusätzlich zu dem gewalttätigen Vorfall fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Mannes zudem noch geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen eingeleitet, um weitere Informationen über den Täter und seine möglichen Verbindungen zu erhalten.