In der Polizeidirektion Nord, zu der die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und die Prignitz gehören, standen am Mittwoch Fahrradfahrer im Fokus. An 35 Kontrollstellen wurden im Laufe des Tages mehr als 400 Radler gestoppt. Die Beamten stellten mehr als 150 Verstöße fest, viele davon in Ost...