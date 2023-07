In einer beunruhigenden Entwicklung hat die Revierpolizei Rheinsberg am 24. Juli Ermittlungen zu gleich mehreren vermissten Katzen in Vielitz aufgenommen. Die Besorgnis erregende Serie von Vermisstenmeldungen begann jedoch bereits am 30. Juni, als einer der Freigänger-Kater einer 57-jährigen Katzenbesitzerin nicht mehr zum Fressen erschien.

Nachdem die besorgte Katzenbesitzerin die Behörden verständigt hatte, kam während der Befragung ans Licht, dass nicht nur ihr geliebter Vierbeiner vermisst wurde. Insgesamt waren binnen weniger Tage acht weitere Katzen aus dem Ortsteil der Gemeinde Vielitzsee spurlos verschwunden. Zwei weitere Katzen, deren Eigentümer derzeit unbekannt sind, wurden verletzt aufgefunden.

Anwohner in Sorge – geht ein Katzenfänger um?

Dieser beunruhigende Vorfall hat die kleine Gemeinde in Aufregung und die Bevölkerung in Sorge um ihre geliebten Haustiere versetzt. Angesichts der mysteriösen Umstände, die zum unerklärlichen Verschwinden führen, hat die Kriminalpolizei unverzüglich mit den Ermittlungen begonnen, um Licht ins Dunkel zu bringen und die Ursache für das rätselhafte Verschwinden der Katzen zu klären. Hinweise auf einen möglichen „Katzenfänger“, also eine Person, die bewusst in dem Ort Katzen einfängt, gebe es derzeit jedoch nicht.

Wer Hinweise geben kann, was mit den Katzen passiert sein könnte oder anderweitig Licht ins Dunkle bringen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei OPR unter 03391/3540 zu melden.