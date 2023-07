Der Schreck am Morgen in Neuruppin sowie am Nachmittag in Oranienburg und Berlin war groß, Anwohner in der Fontanestadt berichteten sowohl über einen Knall als auch über wackelnde Scheiben in Folge einer Druckwelle. In Oranienburg wackelte es am Nachmittag sogar zweimal binnen weniger Minuten. Der Knall war bis nach Berlin und weite Teile Oberhavels zu hören.

Gerade in der Stadt Oranienburg, in der noch zahlreiche Blindgänger im Boden liegen, war die Sorge sofort groß: War es etwa eine Bombe, die detoniert war? Die Polizei gab auf Nachfrage jedoch umgehend Entwarnung.

Das steckt hinter dem Knall

„Nach Prüfung des Sachverhalts hat sich herausgestellt, dass Flugzeuge der Deutschen Luftwaffe die Schallmauer durchbrachen und so das Geräusch verursachten“, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord.

Meldungen zu dem Knall am Vormittag gingen unter anderem aus den Ortslagen Fehrbellin, Linum, Neuruppin und Dabergotz ein. Die zwei Knall-Geräusche am Nachmittag wurden zudem in weiten Teilen Oberhavels, dem Havelland und Berlin wahrgenommen.