Rechercheergebnisse zur Zeit der russischen Besatzung des historischen Guts Gentzrode hat der Freundeskreis, der sich für die Restaurierung der Anlage einsetzt, am Sonnabend am Stadtmodell von Neuruppin vorgestellt. Etwa viereinhalb Kilometer nördlich der einstigen Stadtbefestigung, auf die Wolfgang Freese (links) und Bernd Oeljeschläger zeigen, befindet sich das Gut Gentzrode. Zu DDR-Zeiten wurde es von den Sowjets streng abgeschirmt. Zeitzeugen berichten, dass nach nur wenigen Metern Kontrollposten mit Kalaschnikow und Schäferhunden Eindringlinge in die Schranken verwiesen. © Foto: Holger Rudolph