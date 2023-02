Großes Interesse an zweitem Gewerbe-Gebiet – was Investoren wissen müssen

Immobilien in Fehrbellin

Ob Handwerker oder Unternehmer, viele suchen Gewerbeflächen. Doch in Brandenburg sind große, zusammenhängende Gebiete selten. In Fehrbellin gibt es eins und die Telefone stehen nicht mehr still.