Ein 20-Jähriger ist in Kyritz mit drei Kindern in Streit geraten und hat sie dabei tätlich angegriffen. Er geriet am Donnerstag gegen 11.25 Uhr an der Potststraße mit den 11, 12 und 13 Jahre alten Kindern aneinander, woraufhin er eine Bierflasche nach ihnen warf. Diese traf den 13-Jährigen am Bein. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest beim 20-Jährigen ergab einen Wert von 0,65 Promille. Die Beamten nahmen gegen ihn eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf.