Polizisten der Sonderüberwachungsgruppe entdeckten am Mittwoch auf der A24 Richtung Rostock einen polnischen Kleintransporter, der scheinbar erheblich überladen war. Die Ladefläche neigte sich zu einer Seite, und die Radkästen lagen fast auf den Rädern auf.

Handwerker auf dem Weg zur Baustelle

Bei der Kontrolle des Transporters, der von einem 33-Jährigen gefahren wurde, stellte sich heraus, dass die Ladefläche voll mit Baumaterialien war. Der Fahrer war Handwerker und auf dem Weg zu einer Baustelle in Mecklenburg-Vorpommern.

Eine Überprüfung des Fahrzeuggewichtes auf einer geeichten Waage ergab einen Wert von 7700 Kilogramm. Tatsächlich durfte der Transporter aber nur 3500 Kilogramm wiegen. Er war also um 120 Prozent überladen worden. Der 33-Jährige durfte nicht weiterfahren. Die Polizei ordnete an, dass die Ladung umgeladen wird. Der Fahrer zahlte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 263,50 Euro.