Hunderte Besucher lockte am Sonnabend das Event "Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger" an, das als Ersatz für coronabedingt ausgefallene Feste ins Leben gerufen worden war. Auf sechs Bühnen in der Innenstadt waren ab dem Nachmittag bis 22 Uhr insgesamt 27 Bands und Interpreten zu erleben. Ungewöhnlich voll war es auf dem Schulplatz. Ganz in der Nähe gab es gleich zwei Bühnen. © Foto: Holger Rudolph