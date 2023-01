Der MSV Neuruppin beteiligt sich an der Aktion „WirfuerWilli“ und wird einen Großteil der Einnahmen aus dem Spiel gegen den SV Babelsberg 03, welches am kommenden Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr im Volksparkstadion stattfindet, an die Familie des an Leukämie erkrankten Willi aus Neuruppin spenden.

„Wir wollen dieses Spiel als Anlass dafür nehmen, um Spenden für Willi zu sammeln“, heißt es auf der Facebookseite des Vereins . Die Fußballmannschaft des MSV spielt derzeit in der Oberliga, das Spiel gegen den Regionalligisten aus Babelsberg dient der Vorbereitung auf die Rückrunde.

MSV spendet drei Euro pro Besucher

Krebs-Hilfe in Neuruppin Willi (4) hat akute Leukämie – und hofft auf Rückkehr zur Ranch seiner Familie Neuruppin Der Eintritt zum Spiel gegen den SV Babelsberg kostet fünf Euro. „Je Besucher spenden wir drei Euro für Willi, sodass er hoffentlich schnell gesund wird und wieder auf die Ranch zu seinen Eltern ziehen kann“, heißt es von Vereinsseite.