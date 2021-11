Eine Polizeistreife wollte am frühen Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin einen Opel Astra mit Prignitzer Kennzeichen kontrollieren. Doch statt anzuhalten gab der 20-Jährige Fahrer Gas.

Kurze Zeit später baute der junge Mann im Kreisverkehr an der Heinrich-Rau-Straße/Ecke Fehrbelliner Straße einen Unfall. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis.

Drogenkonsum und fahren ohne Führerschein

Nachdem der Mann ambulant in einem Krankenhaus medizinisch versorgt worden war, ordneten die Polizisten an, eine Blutprobe zu entnehmen, um beweissicher nachweisen zu können, ob er junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Zudem verfügte der 20-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis.

Aufgrund der Feststellungen und seiner Fahrweise, einschließlich der Flucht vor der Polizei wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Ein im 16-Jähriger, der sich bei dem Unfall ebenfalls im fahrzeug befunden hatte, wurde bei der Karambolage leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.