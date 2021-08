Symbolfoto: Judith Zander bekam am Freitagabend in der Kulturkirche den Fontane-Literaturpreis des Landes Brandenbrug und der Stadt Neuruppin überreicht. Am Sonnabend las sie zur Eröffnung des Europäischen Reiseliteraturfestivals „Neben der Spur“. © Foto: Soeren Stache