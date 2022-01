Weil die Flüchtlingszahlen ansteigen, ist der Landkreis Ostprignitz-Ruppin auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten. Zwar werden nun in Wittstock neue Wohnquartiere gebaut, und auch in Neuruppin sind Erweiterungen am Übergangswohnheim geplant. Doch das reicht nicht aus.