In einer Sondersitzung haben Rheinsbergs Stadtverordnete am Mittwochabend, 2. Februar, beraten, wie sie das geplante Flüchtlingsheim in Flecken Zechlin noch verhindern können. Das öffentliche Interesse war erneut groß. Etwa 100 Einwohner des Ortsteils folgten in der Zweifelderhalle der Grundschu...