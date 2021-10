In der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstatt kommen deutlich mehr Zufluchtsuchende an, als angenommen. Damit steigt auch die Zahl der Menschen, die auf die Landkreise verteilt werden.In Ostprignitz-Ruppin werden bis Jahresende noch Unterkünfte für 100 Personen benötigt. © Foto: Patrick Pleul