Bei der Röhrl-Klassik-Tour fuhren am Sonnabend zahlreiche Porsches durch Ostprignitz-Ruppin. Es gab auch einen Abstecher zum Neuruppiner Schulplatz. Hier sitzt der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl am Steuer. Ziel war die Verkehrsstätte in Linowsee bei Rheinsberg. © Foto: Eckhard Handke