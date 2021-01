Mit klarem „Game plan“ durch eine äußerst starke erste „Dakar“-Woche – Jakub „Kuba“ Przygonski und Timo Gottschalk haben auf der sechsten Etappe ihren vierten Gesamtrang beim Wüstenklassiker gefestigt.

Auf der verkürzten Route zwischen Al Quaisumah und Ha'il erreichte das polnisch-brandenburgische Duo vor dem einzigen Ruhetag am Samstag einen guten fünften Tagesrang. Auf der 347 Kilometer langen Wertungsprüfung standen viele kleinere Dünenquerungen auf der Agenda, aber auch jene der Höchstkategorie drei. Dazu war auf teils schnellen Sandpisten die Konzentration von Fahrer und Beifahrer gefragt.

Das Team um den Navigator aus Rheinsberg macht mächtig Boden gut

Der Tagessieg ging an das spanische Duo Carlos Sainz/Lucas Cruz im Mini, die Führung in der Gesamtwertung bleibt in der Hand von der Franzosen Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (ebenfalls Mini). Przygonski und Gottschalk folgen mit 1:11 Stunden Rückstand. Der FIA-Marathon-Weltcup-Champion von 2018 und der „Dakar“-Sieger von 2011 bauten zudem ihren Vorsprung auf Platz fünf deutlich auf rund 25 Minuten aus.

Jakub Przygonski zeigte sich sichtlich zufrieden: „Sehr viel Kamelgras, viele Sprünge im Sand, viele Dünen. Wir haben gepusht und einen guten Rhythmus gefunden. Wir haben diese Stage echt genossen! Eine physisch anstrenge Etappe, gut, dass sie vor den Ruhetag gelegt wurde. Wir sind mit unserer ersten Woche zufrieden. Anspruchsvolles Terrain, knifflige Navigation – ich denke, wir haben uns den Ruhetag redlich verdient. Dann kann Woche zwei kommen.“

Timo Gottschalk: „Wir sind heute auch viel mit dem Auto in der Luft gewesen und viel gesprungen.“

Und sein Navigator Timo Gottschalk erklärte: „Ein großer Sandkasten heute! Zwar auch ein paar Steine mit dabei, aber viele Dünen, viel Kamelgras, schnelle sandige Pisten. Wir sind heute auch viel mit dem Auto in der Luft gewesen und viel gesprungen. Wir hatten ein gutes Tempo, auch wenn andere heute gezeigt haben, dass es noch schneller geht. Kein Reifenschaden, nicht verfahren – wir sind zufrieden, den Ruhetag erreicht zu haben. Und ich denke, in der Gesamtwertung sieht es für uns ordentlich aus.“

Vorläufiger Gesamtstand nach der sechsten Etappe:

1. Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Mini) 22:14.03 Stunden

2. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) 22:19.56

3. Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini) 22:54.42

4. Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Toyota) 23:25.39

5. Joan Roma/Alexandre Winocq (Prodrive) 23:50.58