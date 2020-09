Rheinsberg trauert um Hans-Peter Dageroth. Bereits am 21. August ist er im Alter von 78 Jahren gestorben. Er ist am vergangenen Sonnabend in Flecken Zechlin bestattet worden.

Dageroth zog nach der Wende nach Rheinsberg. Im Jahr 2012 gründete er im Alter von 70 Jahren den Modellbahnclub. Vor allem Modelle der Spur 0, die größer sind als jene der Modellbahnspur H0, hatten ihn in ihren Bann gezogen.

Seniorenbeauftragter der Stadt Rheinsberg

Auch abseits seines Hobbys war Dageroth sehr engagiert. Als Mitglied des Geschichtsvereins war er stets zur Stelle, wenn es bei Veranstaltungen galt, mit anzupacken. Als Seniorenbeauftragter der Stadt Rheinsberg und Mitglied des Kreisseniorenrates setzte er sich für die Belange älterer Menschen ein. Auch für den Verein Tanz & Art engagierte er sich sehr.

Bereits vor zwei Jahren überwand Dageroth eine schwere Krankheit. Nun ist er nach einer erneuten Erkrankung verschieden.