Wie die Kreisverwaltung mitteilte, müssen wegen der Neuinfektionen einige Schüler und Lehrer des Gymnasiums in Kyritz und der Grundschule in Wildberg in Isolation. Bei den neuen Fällen handelt es sich unter anderem um jeweils eine Person aus dem Amt Temnitz, aus der Gemeinde Fehrbellin, der Gemei...