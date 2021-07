Frank Kurzke war irritiert, als er am Wochenende seinen Briefkasten öffnete. In einem Brief, in dem er namentlich angesprochen wurde, zeigte sich die Vorsitzende der Rheinsberger Stadtverordneten-Fraktion BVB/Freie Wähler, Petra Pape, entsetzt über die Aussage der Initiative „Rheinsberg 2.0“, in Rheinsbergs Verwaltung hätten auch Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) einen Posten gefunden.

Pape kritisiert, diese Aussag...