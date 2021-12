Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Waldring in Wittstock meldete am 18.Dezember gegen 18.30 Uhr einen Diebstahl. Unbekannte hatten sich Zutritt in ihr Kellerabteil verschafft und aus einer Tiefkühltruhe diverse Lebensmittel gestohlen, darunter Pommes Frites und Hähnchenfleisch.

30 Euro Schaden angerichtet

Wie der oder die Täter in den Keller hinein gelangten konnte nicht geklärt werden. Es war jedoch darüber hinaus nichts beschädigt. Der Wert der entwendeten Speisen beläuft sich laut Angaben der Polizei auf insgesamt rund 30 Euro.