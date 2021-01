Ein Mitarbeiter eines Solarparks in der Straße Am Heidering in Wittstock musste am Mittwochmorgen den Diebstahl von insgesamt 20 Wechselrichtern feststellen. Offenbar hatten laut Polizeiangaben bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 16. bis 20. Januar den Zaun der Anlage an mehreren Stellen geöffnet, um die Teile anschließend abzutransportieren.

Die Wechselrichter, die dazu dienen, den erzeugten Solarstrom von Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln. Die Geräte hatten einen Gesamtwert von über 50.000 Euro, so die Polizei. Die Module haben jeweils eine Größe von zirka 50 mal 90 Zentimetern. Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei fahndet nach den Wechselrichtern und ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.