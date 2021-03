An diesem Wochenende versuchten Einbrecher ihr Glück in der Region. Sowohl in Wittstock als auch in Fehrbellin hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zu Sonnabend versuchten Unbekannte, in Geräteschuppen auf zwei Grundstücken am Rote-Mühle-Weg in Wittstock einzubrechen. Die Täter hatten es auf das darin gelagerte Werkzeug abgesehen. Gegen 2.30 Uhr hörte ein 51-Jähriger auf seinem Grundstück Lärm, konnte aber weder die Geräuschquelle noch eine Person ausmachen. Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr entdeckte er schließlich Einbruchsspuren an seinem Geräteschuppen. Der oder die Täter hatten es laut Polizei aber nicht geschafft, in den Schuppen zu gelangen. Der Schaden an der Tür beträgt dennoch rund 1000 Euro.

Mehrere Gartengeräte in Wittstock entwendet

Ein 53-Jähriger stellte am Samstagmorgen gegen 8 Uhr fest, dass die Tür seines Gartenschuppens am Rote-Mühle-Weg über Nacht aufgehebelt worden war. Mehrere Gartengeräte fehlten. Die verbliebenen Werkzeuge hatte der 53-Jährige vor Eintreffen der Polizei schon an einen anderen Ort gebracht, um einem weiteren Verlust vorzubeugen. Daher konnten keine auswertbaren kriminaltechnischen Spuren mehr gefunden werden. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls beziehungsweise dem Versuch aufgenommen.

700 Euro Sachschaden durch Diebstahl in Fehrbellin

Auch in Fehrbellin hatten es Diebe am Wochenende auf den Inhalt eines Schuppens abgesehen: Die Täter stiegen in der Nacht zu Sonnabend über den Zaun eines Grundstücks am Dechtower Weg, hebelten dort den Schuppen auf und durchsuchten diesen. Anschließend stahlen sie diverses Werkzeug, bevor sie unbemerkt entkamen. Der Gesamtsachschaden wird laut Polizei auf etwa 700 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker konnte Spuren sichern. Es wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.